Come studio e sport si possono conciliare

’Sport e benessere: la strada per l’eccellenza’. È il titolo dell’incontro di stamattina alle 11 al Padiglione Buccola-Bisi di Unimore (Viale Amendola 2) incentrato su come uno studente universitario possa conciliare gli studi accademici e la pratica sportiva di alto livello. Interverranno la prof. Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport; Valentina Gottardi, studentessa e campionessa di beach volley nonché atleta olimpica a Parigi 2024, Massimo Pellegrini, ricercatore Unimore esperto di scienza dell’alimentazione e Michele Bisagni, psicologo dello sport e psicoterapeuta.