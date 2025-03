Come trasportare i figli in auto, un corso ad hoc per mamme e papà

Una trentina di mamme e papà a lezione nel giorno della festa delle donne per conoscere le tecniche per trasportare in sicurezza i propri figli in auto, moto e bici. L’iniziativa si è svolta all’ospedale di Scandiano dove da anni funziona un accordo con l’osservatorio provinciale sicurezza stradale attraverso il quale i genitori imparano a trasportare in auto e in sicurezza i propri figli neonati o in tenera età. L’incontro, organizzato dal consultorio dell’Ausl scandianese all’interno del servizio salute donna grazie all’infermiera coordinatrice Fabrizia Pellati, ha visto la partecipazione del presidente dell’osservatorio provinciale Roberto Rocchi e del volontario Doriano Bedeschi i quali hanno spiegato il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e i rischi per neonati e bambini in caso di incidente. Prossimo appuntamento a Scandiano il 5 aprile alle 11.30: si consiglia l’iscrizione tramite il consultorio.

m. b.