"Come verrà garantito il servizio?"

In attesa di una nuova gestione della piscina in via Filippo Re, quella di ’dirottare’ l’utenza su altre strutture (vedi: via Gattalupa) è una soluzione "più costosa e con minore disponibilità di corsie, quindi non idonea ad assicurare una reale continuità e sicurezza del servizio". La considerazione arriva dal consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia (foto), che chiede lumi al Comune e alla Fondazione per lo Sport. In particolare su "tempi e modalità di riapertura", se sia stato stilato un eventuale cronoprogramma per riattivare il servizio o siano state applicate "misure transitorie per garantirne la continuità: fasce serali, corsie per associazioni, attività scolastiche, infanzia e terza età".

Vista poi l’assenza di un soggetto interessato a prendere in mano la gestione (il bando è scaduto il 31 luglio scorso) "gradirei conoscere le azioni che Fondazione e amministrazione intendono attivare per favorire la partecipazione di gestori, privati o pubblici". Ad esempio, "se ci sarà la revisione del capitolato al ribasso" o se è valida l’ipotesi "di gestione diretta temporanea della Fondazioneo dell’ente fino alla nuova aggiudicazione, al fine di non interrompere attività storiche".

Il consigliere pone l’accento anche sugli "indirizzi sulla priorità d’uso (scuole, associazioni, utenza libera)" e sulla "disponibilità a tavoli di coordinamento con le associazioni utilizzatrici per programmare corsie e orari in modo efficiente". "Ritengo che mantenere aperta la piscina di via Filippo Re sia strategico per la vitalità del centro storico e per promuovere sport praticato, salute e socialità – conclude De Lucia –. Una chiusura prolungata rischierebbe di disperdere un patrimonio di pratiche e comunità attive costruito in oltre trent’anni".