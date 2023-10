Comer, chiude la sede di Pegognaga

Da alcuni giorni è in corso un confronto sindacale alla Comer Industries di Reggiolo in vista della chiusura dello stabilimento mantovano di Pegognaga, previsto per la metà del prossimo anno, in seguito alla scelta dei vertici aziendali di trasferire la produzione dello stabilimento lombardo a una società tedesca acquistata due anni fa dal gruppo reggiano. Questo permetterebbe all’azienda di evitare il pagamento dell’affitto dei locali a Pegognaga, dove lavorano 90 dipendenti, razionalizzando le risorse e gli spazi. Alla sede di Pegognaga ci sono settanta lavoratori con contratto a tempo indeterminato, i quali verrebbero trasferiti negli stabilimenti del quartier generale a Villanova di Reggiolo, con possibili incentivi di buonuscita per coloro che si apprestano ormai alla pensione.

Ma resta da chiarire il futuro dei venti lavoratori interinali, sui quali è concentrata ora l’attenzione dei sindacati, che nei giorni scorsi hanno convocato un’assemblea con i lavoratori. Si punta anche a ottenere delle soluzioni che possano favorire il trasporto tra Pegognaga e Reggiolo, senza influire sui costi a carico dei dipendenti. Della vicenda si stanno occupando anche le istituzioni locali, a partire dal sindaco della cittadina mantovana, Matteo Zilocchi, il quale manifesta preoccupazione, in particolare per la tutela dei lavoratori assunti a tempo determinato. E il consigliere regionale Marco Carra si augura che "l’azienda riveda la propria posizione e decida di mantenere attiva la sede di Pegognaga".

Antonio Lecci