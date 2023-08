Comer, conti ok a Reggio Emilia: bene ricavi e utile

Comer Industries, gruppo che opera nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso il semestre con ricavi a 676,9 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto è pari a 55 milioni in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 111,1 milioni di euro contro 87,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, pari ad una crescita del 26,4%. Sulla base dei risultati ottenuti nel corso del primo semestre e considerando il contesto macroeconomico attuale, il management si aspetta una "domanda stabile e di poter mantenere un livello di redditività sostanzialmente in linea con quella conseguita nel corso del primo semestre 2023", spiega la società.

L’integrazione industriale e di prodotto tra le "diverse realtà del gruppo prosegue con risultati oltre le aspettative, affrontiamo la seconda metà dell’anno con fiducia ed ottimismo in un contesto denso di sfide ed opportunità", afferma Matteo Storchi, presidente e ceo di Comer Industries. "Contiamo sull’agilità e sul talento dei nostri team - aggiunge - per affermarci ulteriormente come una realtà primaria nel nostro settore industriale di business".

Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l’agricoltura, delle costruzioni, dell’energia eolica e dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni, Comer Industries conta oggi 18 siti produttivi nel mondo e circa 4.000 dipendenti.