Comer, i lavoratori in sciopero reclamano rispetto: "Agli azionisti dite una cifra, ai sindacati un’altra"

Lavoratori in sciopero, ieri mattina alla Comer Industries di Reggiolo, con presidio in via Magellano, nella zona industriale Ranaro, con Fiom e Uilm che lamentano una mancata applicazione del contratto aziendale, in particolare per l’ammontare del premio di risultato.

"Rispetto! Rispetto!" è stato il coro intonato dai lavoratori, partiti dallo stabilimento ’Sala Macchine’ per arrivare fino alla palazzina che ospita anche gli uffici dei vertici dell’azienda.

Le rivendicazioni degli operai si riferivano "al rispetto del contratto ma anche al rispetto nei confronti dei dipendenti". "L’azienda ha dichiarato agli azionisti un Ebitda del 16,7%, mentre al tavolo sindacale è emerso il 15,0%, senza dare motivazioni trasparenti e oggettive – dichiarano i sindacalisti Marco Begnozzi, Simone Vecchi della Fiom e Jacopo Scialla della Uilm – mancando quindi di rispetto alle rappresentanze dei lavoratori e a tutti i dipendenti".

La differenza tra quanto dichiarato pubblicamente e quanto dichiarato internamente, per il sindacato produrrebbe un danno economico omogeneo a tutto il personale dipendente quantificabile in alcune centinaia di euro, violando il contratto aziendale. "Se Comer Industries realizza importanti ricavi – concludono i sindacati – è soprattutto grazie ai lavoratori. L’azienda deve tenerne conto".

