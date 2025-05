Comer, lunedì lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali

Lavoratori in sciopero, lunedì mattina alla Comer Industries di Reggiolo, con presidio in via Magellano, nella zona industriale Ranaro, dalle 8,30 alle 9,30. La protesta sindacale è organizzata da Fiom-Cgil e Uilm, proclamata dai rappresentanti dei lavoratori, che lamentano una mancata applicazione del contratto aziendale. In pratica esiste un contrasto legato in particolare all’erogazione del premio di risultato che, secondo i sindacati, sarebbe inferiore rispetto a quanto in realtà spetterebbe ai lavoratori.

I sindacati sono convinti che, pur di fronte a un calo di fatturato registrato nel 2024, il risultato economico-finanziario di Comer Industries sia stato molto positivo. E che ci sarebbero le condizioni per garantire un premio maggiore ai dipendenti, attraverso una redistribuzione più equa dei profitti. Fiom e Uilm chiedono inoltre maggiore trasparenza sui dati di bilancio, da cui deriva anche l’ammontare del premio di risultato erogato ai lavoratori.

Già lo scorso autunno alla Comer Industries era scattato lo sciopero, coi sindacati a chiedere "maggiore rispetto e considerazione da parte della direzione aziendale". Fiom e Uilm, in occasione del precedente sciopero, avevano lamentato un aumento di dividendi agli azionisti a fronte di un calo del salario dei lavoratori, segnalando pure la presenza di lavoratori rimasti senza gli aumenti previsti per recuperare l’inflazione.