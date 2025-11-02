Comer, ricavi a quota 661 milioni

Nei primi nove mesi dell’anno il gruppo Comer Industries, azienda di Reggiolo specializzata in sistemi ingegneristici e meccatronica per la trasmissione di potenza, segna ricavi pari a 661,1 milioni di euro (744,4 milioni nei primi nove mesi del 2024, quindi -11,2%), ebitda a 106,6 milioni(124,3 milioni) con un’incidenza sui ricavi consolidati pari al 16,1%. Nel periodo considerato sono stati distribuiti dividendi per 22,9 milioni. Matteo Storchi (foto), presidente e ceo di Comer, evidenzia che "nel corso del terzo trimestre, il gruppo ha confermato la propria solidità e capacità di adattamento in un contesto di mercato particolarmente complesso. I risultati conseguiti attestano la validità delle strategie adottate e la determinazione nel perseguire una crescita sostenibile e responsabile. L’innovazione digitale e produttiva, insieme a una gestione operativa rigorosa, costituisce la base del nostro sviluppo futuro. Guardiamo con fiducia all’ultima parte dell’esercizio, pronti ad affrontare con professionalità e coesione le sfide e le opportunità che si presenteranno, nella consapevolezza del valore generato dal contributo di tutte le persone del gruppo".