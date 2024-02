Comicità dialettale a Praticello

Comicità dialettale, stasera alle 21 sul palco del centro culturale polivalente a Praticello di Gattatico, con la commedia "Me marì lè un ciclo sonè" della compagnia Fnil Bus Theater. Con Damiano e Alessandro Scalabrini, Mirco Aldrigo, Erica Torreggiani, Nicoletta Papaleo, Giorgia Cagnolati. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-678070. Al teatro di Casalgrande stasera alle 21 un omaggio musicale a Henghel Gualdi, con Felice Del Gaudio al contrabbasso, Marco Vezzani al clarinetto, Lele Barbieri alla batteria, Stefano Calzolari al pianoforte. E al teatro di Correggio stasera alle 21 il noto attore Giorgio Pasotti è protagonista di "Racconti disumani" da Frank Kafka, con al regia di Alessandro Gassman. In scena storie di animali che mettono a nudo la superficialità di un modo di essere.

Per informazioni: tel. 0522-637813.