Comincia ‘Spazi-Amo’, per il benessere di genitori e figli

Percorsi per prendersi cura del benessere dei giovani e dei genitori: nasce ‘Spazi-Amo’. L’iniziativa è pensata dal Comune, dalla Lilt reggiana insieme alla società sportiva Celtic Cavriago e all’Ausl di Montecchio. Si tratta di una serie di appuntamenti formativi e laboratoriali, gratuiti dedicati al benessere psicofisico e ai corretti stili di vita. Il primo è in calendario domani.

Il progetto è strutturato in due appuntamenti suddivisi per tre fasce d’età (14-16 e 17-19 anni; adulti), per "riflettere sui temi del benessere, dei desideri, delle scelte che possono accompagnare al cambiamento, attraverso incontri esperienziali e formativi, che favoriscano consapevolezza di sé e della relazione con l’altro. I laboratori affronteranno tematiche cruciali legate agli stili di vita, con un focus particolare sulle sfide percepite nel mondo dello sport giovanile".

Per i ragazzi 14-16 anni comincia domani giovedì 15 maggio e si prosegue lunedì 19 (ore 16-18). Per i ragazzi 17-19 anni le date sono: venerdì 23 e martedì 27 (ore 16-18). Per le famiglie: martedì 27 e giovedì 5 giugno (ore 18-19.45), con il tema ‘Genitore, risorsa o problema?’. Si terranno al Parco dello Sport di Cavriago, nella saletta sopra il bar. Il progetto è stato presentato dalla sindaca Francesca Bedogni; dal dottor Ermanno Rondini, presidente Lilt Reggio; da Andrea Scarabelli, presidente Celtic Cavriago, e da rappresentanti dell’Ausl L’iscrizione e la prenotazione sono consigliate: 0522-320655 o 0522-283844 mail: segreteria@luoghidiprevenzione.it

f. c.