Comitati anti movida contro il Comune "Ora basta, andremo per vie legali"

"Nessuno ci ha ascoltati e non è stato aperto alcun ‘tavolo di lavoro’. Siamo pronti a ricorrere alle autorità giudiziarie". Minacciano le via legali i residenti del comitato di via del Guazzatoio e zone limitrofe (via Campo Marzio e via Baruffo in particolare) che vivono attorno a piazza Fontanesi e che si scagliano contro la movida. La quale "persisterebbe nelle continue violazioni di diritti fondamentali dei residenti", spiega il gruppo di cittadini. Il 29 agosto scorso avevano già inviato missive al prefetto Iolanda Rolli, al sindaco Luca Vecchi, al questore Giuseppe Ferrari e al comandante della polizia municipale Stefano Poma per denunciare "immissioni rumorose, di diffusione di musica e schiamazzi ben oltre la normale tollerabilità privando della possibilità di godere del riposo e della quiete notturna; ma anche sporcizia, degrado urbano, parcheggi selvaggi negli stalli riservati ai residenti. In seguito a questo esposto formale, il 15 settembre ci fu un incontro in Comune tra comitato, sindaco, assessori Mariafrancesca Sidoli e Carlotta Bonvicini, un funzionario amministrativo e il vicecomandantedella polizia municipale, concluso con l’impegno da parte dell’Amministrazione di costituire un gruppo di lavoro per individuare le soluzioni. Un tavolo però mai costituito".