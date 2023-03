Comitati no-antenna in rivolta "L’assessora Bonvicini si dimetta"

Una mozione di sfiducia ‘ad personam’ nei confronti dell’assessore all’Ambiente, Carlotta Bonvicini. Non è rimasta senza conseguenze la ‘bagarre’ scoppiata lunedì sera in Consiglio Comunale a seguito della discussione sulla mozione popolare contro l’installazione dell’antenna 5G di via Zanibelli a San Prospero Strinati. Particolarmente infuocato il botta e risposta tra il presidente del comitato di via Zanibelli, Michele Lagano e il capogruppo del Pd, Gianluca Cantergiani, che prima aveva annunciato l’astensione dal voto per poi esprimere la contrarietà a seguito della replica del professor (insegna filosofia) Lagano: "Cosa pensavano quelli del Pd? Che andassi lì a fare la ‘solita’ relazione tecnica parlando delle questioni sanitarie che accompagnano l’installazione delle antenne, per sentirmi dire le solite frasi di rito che hanno accompagnato le altre 8 mozioni popolari presentate sul tema, per poi essere respinte? Io sono andato nella ‘casa’ della politica a parlare di… politica. Mettendo l’assessore, la giunta e i partiti che la sostengono davanti alle loro responsabilità. Mi hanno risposto dicendo che ho mancato di rispetto ed ho offeso. In realtà hanno sprecato un assist clamoroso offertogli su un piatto d’argento".

Rigettando una proposta da "uno di loro", ossia da un tesserato del Pd: "Ho restituito la tessera subito dopo, al consigliere dem Ferrari". Ma la notizia ‘sfuggita’ durante la replica di Lagano è l’annuncio di un’altra mozione popolare, sarebbe la decima, questa volta, come detto, per togliere chiedere al sindaco di togliere le deleghe alla Bonvicini. Lagano a distanza di 48 ore, conferma: "Domani sera (stasera per chi legge, ndr) avremo un incontro con tutti gli altri comitati, sono otto, per discutere di questa mozione. Quattro di questi hanno già espresso favore alla proposta, con gli altri quattro sarà sarà necessario un ulteriore ragionamento ma sono sicuro che non faranno mancare il loro appoggio".

Perché la sfiducia? "Ci troviamo di fronte ad una continua violazione di quanto contenuto nelle norme comunale in cui si afferma che per ogni installazione di antenna Rsb bisogna darne tempestiva comunicazione alla cittadinanza, anche attraverso la stampa locale, e questo configura una totale mancanza di rispetto delle linee programmatiche del Comune e dello stesso Statuto. Ergo, è giusto capire dal sindaco Vecchi se quest’ultimo nutre ancora fiducia nell’operato dell’assessore, con cui non c’è assolutamente niente di personale, lo voglio a precisare, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento politico del suo assessorato. Una discussione che doverosamente va fatta proprio in Consiglio Comunale".

Nicola Bonafini