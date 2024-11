Comitato ed esercenti esasperati: "La zona è in mano ai delinquenti. Ripulitela e mandate l’esercito"

È iniziata una serie di incontri che l’assessore al centro storico e al commercio, Stefania Bondavalli, ha intenzione di portare avanti con i comitati e i negozianti dell’esagono per raccogliere criticità e lamentele relative al declino generale dell’area.

Ieri la Bondavalli, assieme ad alcuni agenti della polizia locale e ai rappresentanti del comitato IV Novembre hanno attraversato le zone più calde della zona stazione, ascoltando tanti esercenti, per lo più stranieri, preoccupati per lo stato in versa il quadrante.

"I negozianti hanno fatto presente i problemi che ci sono in zona: quanto accade sui marciapiedi con gente che spaccia importuna e, in alcuni casi, fa scoppiare risse quotidiane; hanno anche lamentato la pulizia delle strade, con il pattume che viene abbandonato in modo non corretto per non dire selvaggio – fa sapere il comitato in una nota –. Questi comportamenti fotografano un quartiere con enormi problemi e un grande degrado socio ambientale. Nel frattempo si incominciano a vedere piccoli segnali di una attenzione alla zona con una raccolta non fatta da anni di fogliame abbandonato sui marciapiedi (sperando che diventi sistematica la pulizia), con una sistemazione seppure parziale della rotonda di piazzale Marconi con tagli rami su viale IV Novembre e potatura alberi su via Eritrea, inoltre vi è il rifacimento di parte asfalto del controviale su viale IV Novembre".

Il comitato spera che questi interventi "siano un primo segnale di volersi occupare della zona stazione storica e di riuscire a invertire il trend, cercando di togliere dalla strada chi spaccia e delinque". Inoltre, aggiungono, "abbiamo chiesto una cosa semplice: sistemare piazzale Marconi, con stalli biciclette messi in modo idoneo e mettendo divieti adatti affinché sia possibile tenerli puliti da rottami abbandonati".

E aggiungono: "Noi naturalmente siamo in attesa che le autorità ci diano una notizia che stiamo aspettando da tempo e che ci farebbe sommamente felici, ossìa che sta arrivando l’esercito in zona stazione storica visto che su piazzale Marconi transitano 40mila persone in media al giorno oltre a 1.500 bus giornalieri, oltre a mezzi privati e una miriade di biciclette".

La fotografia attuale è impietosa: "La zona della stazione storica è in mano a spacciatori e delinquenti comuni – incalzano – ed ecco anche il perché della chiusura notturna della stazione ferroviaria".

Durante la passeggiata sono stati incontrati "negozianti cinesi afgani marocchini ed italiani che fra l’altro hanno detto: ’Se non amate la vostra città voi italiani la dobbiamo amare noi o gli irregolari che arrivano in Italia’".