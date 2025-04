Comitato Esodati. La ’Gazacola’ sbarca alle feste in Appennino

Il Comitato Esodati è promotore di un progetto importante a sostegno della Palestina, che sbarcherà nei prossimi giorni anche in montagna con la sua significativa immagine di ‘Gazacola’: sarà presente anche in tutte le feste popolari e musicali della nostra montagna, che si svolgeranno nell’arco di tempo che va da oggi 24 aprile e il 1 maggio.

"La distribuzione delle lattine di Gazacola, dopo il successo inaspettato nella Bassa e in città prende le strade del nostro Appennino – si legge in una nota – insediandosi nelle feste e nei locali, che non menzioniamo per il rischio di dimenticarne qualcuno, ma che saranno tanti. Grazie di vero cuore a tutti i collaboratori del nostro Comitato per la dedizione e l’impegno verso la causa palestinese".

s.b.