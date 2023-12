Comitato esodati, nuove donazioni alle case della carità

Nuove donazioni del ‘Comitato Esodati Reggio Emilia’ in occasione delle festività natalizie per aiutare le case della carità. I volontari del comitato in questi giorni si sono recati inizialmente nella casa di carità di Fontanaluccia nell’Appennino modenese e in seguito pure in quella di San Giovanni di Querciola nel comune di Viano. Prossima tappa il 25 dicembre nella casa di carità di Cagnola di Castelnovo Monti. "Durante le nostre visite, oltre alle eccellenze del ristorante Da Wolfango e della storica pasticceria Boni, abbiamo donato kit completi per l’igiene personale e la pulizia degli ambienti – sottolinea Pietro Braglia di Arceto, presidente del gruppo reggiano –. Abbiamo pure portato dei prodotti alimentari come olio, riso, passata di pomodoro, pasta, sale, zucchero. Le nostre iniziative solidali sono state organizzate grazie ai nostri sostenitori e in particolare ringraziamo l’imprenditore Stefano Landi, la professoressa Claudia Baldini e la professoressa Angela Zanotti".

In futuro, il comitato promuoverà altre donazioni simili a favore sempre degli ospiti e delle suore di queste strutture. "Continua quindi il nostro impegno per sostenere le case di carità", evidenzia Braglia.

m. b.