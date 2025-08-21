Comitato Matildico, viaggio da favola in Belgio

La fama del Corteo matildico valica i confini nazionali. Nei giorni scorsi, una delegazione del Comitato matildico guidata dal presidente Emidio Fantuzzi e dagli assessori comunali Danilo Morini e Daniela Campani, si è recata in Vallonia su invito degli organizzatori delle storiche Feste medievali di Bouillon portando così in terra belga il modello castellese di rievocazione delle gesta di Matilde di Canossa. "Il nostro modello è diventato ormai richiesto anche all’estero – commenta l’assessore comunale alla cultura Danilo Morini – e portarlo nelle terre che hanno dato le origini a Matilde è un modo di riallacciare, in un certo senso, un tessuto storico".

La delegazione castellese si è poi diretta all’abbazia di Notre Dame ad Orval e a Tintigny dove si trova il birrificio "Millevertus" che produce, tra le altre, la "Matildica" e la "Grancontessa", la birra ufficiale del corteo. Prima del ritorno a Quattro Castella c’è stato il tempo per visitare Chassepierre e, valicando il confine francese, il castello di Sedan e la città di Verdun sotto la cui cattedrale si troverebbero i resti di Goffredo "il barbuto" e Goffredo "il gobbo", patrigno e primo marito di Matilde. "Quello con Bouillon è un rapporto ormai consolidato – aggiunge il presidente del Comitato matildico, Emidio Fantuzzi – L’idea è di siglare un patto d’amicizia il prossimo anno in occasione del 60esimo Corteo matildico".

Cesare Corbelli