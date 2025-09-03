Comitato San Prospero. Commercianti uniti: "Rilanciamo il centro"

Il cuore di Reggio Emilia ha un nuovo battito, grazie a un gruppo di commercianti molto motivati, che si è unito per dare vita al Comitato San Prospero. La missione è ambiziosa: trasformare quello che è già il salotto cittadino in uno spazio vibrante, in grado di offrire nuove opportunità e di attrarre residenti e turisti con un calendario di iniziative, dal mattino fino a tarda sera. Una marcia in più, per una piazza abituata a vivere di giorno e di notte.

L’obiettivo è chiaro: restituire alla piazza dei Leoni il suo ruolo di centro nevralgico della vita urbana, come ci dice il presidente del neo comitato Raffaele Orsini: "Siamo una decina fra commercianti e ristoratori, ai quali si stanno aggiungendo persone che all’inizio non avevano accettato. Che cos’è la nostra creatura? Uno strumento utile a vivacizzare un luogo già vivo, in completo accordo con l’amministrazione, con cui collaboreremo".

Il fine, secondo il titolare di Calzature Lady Massetti (dal 1982) "è quello di contribuire e collaborare con il Comune per il rilancio del centro storico".

Cuore pulsante di Reggio, la piazza si arricchirà di un programma di eventi e attività nuovi, al passo con i tempi, per incontrare le esigenze di tutto il pubblico.

"Lo scopo è questo – riprende Orsini – il centro ha problemi, ciò è innegabile, al pari di quelli di altre città di medie-grandi dimensioni, però vive. Cerchiamo di cambiare prospettiva. La delinquenza si trova sia nei centri commerciali sia nei centri storici. Noi guardiamo oltre, cercando fare tornare la voglia ai reggiani di uscire, frequentare i loro bellissimi spazi".

Nel direttivo del comitato, anche Francesca Ferrari, titolare di Viandant, e Cristiana Salami di Casa della Penna, che osserva: "Abbiamo gli stessi obiettivi, fra cui l’organizzazione di eventi che proporremo alla prima riunione in Comune. Eventi di tipo commerciale e artistico, che tendano a rivitalizzare piazza e centro storico, anche per i turisti che si fermano. Sempre in sinergia con chi ci amministra". Persone che hanno scelto di investire in quello che Orsini definisce "il primo centro commerciale della città. Perché abbiamo già tante idee, dobbiamo solo confrontarci. Non siamo in conflitto con gli amministratori, al contrario. Collaboriamo per una piazza più bella e un centro più vivo".

La nuova realtà unisce una decina di esercizi commerciali che si affacciano sulla Basilica, fra cui ottica Rivi, forno Melli, piadineria dei Leoni, Terme del Colesterolo, L’angolo del gelato, Rapido. Riff non figura nel comitato, ma ha deciso di collaborare.

Un’occasione di unire le forze per organizzare iniziative che possano contribuire a consolidare la realtà di un luogo iconico per i suoi abitanti, e di tutto il centro.

"Siamo contenti di questa novità e inei prossimi giorni porteremo le nostre idee e valutazioni all’attenzione di assessori e sindaco – continua Maria Iembo, L’Angolo del Gelato – Io ho scelto di investire qui nel 2020, credo nel potenziale della piazza". Ora, questo nuovo progetto vuole riaprire le sue porte, illuminando le sue serate. San Prospero è pronta a diventare il palcoscenico di una rinascita, unendo arte e commercio per creare un luogo vivo e dinamico, come il suo passato merita".