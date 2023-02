Comitato Schlein "Successo, partita aperta"

"Esprimiamo grande soddisfazione per l’ascolto, la partecipazione e il consenso ricevuto in questa prima fase di valutazione delle mozioni congressuali. Le proposte, il coraggio, la solidità e la determinazione di una donna come Elly hanno stimolato un dibattito sul Partito e sul Paese non scontato, con una mobilitazione spontanea e libera da logiche correntizie, che a Reggio ha determinato un esito superiore a ogni aspettativa. La proposta di Elly Schlein, ha prevalso nei congressi di diverse zone della provincia come Albinea, Brescello, Castelnovo di Sotto, Campegine, Reggio 1, Reggio 8, Rubiera e Viano, attestandosi complessivamente sul 30,19% dei voti. Significativa la percentuale del 38,15% ottenuta nel Comune di Reggio. Un risultato che ci stimola a presidiare ancora di più un’area importante e rappresentativa della sinistra che in questi anni aveva perso fiducia".

Così il Comitato provinciale reggiano per Elly Schlein accoglie i risultati del congresso costituente, tenutosi nei 52 circoli territoriali dal 3 al 12 febbraio. "Vogliamo ringraziare sinceramente iscritti e iscritte, volontari e volontarie che hanno reso possibile questa intensa e partecipata maratona democratica, unica nel panorama politico italiano – proseguono –. Adesso ci aspetta una nuova sfida, quella delle primarie aperte alle cittadine e ai cittadini del 26 febbraio, in cui si tracceranno la linea politica e il profilo di leadership che accompagneranno il Pd nell’opposizione alla destra e nella costruzione di un’alternativa progressista che rimetta al centro coloro che non si sono sentiti rappresentati, che ci avevano abbandonato, i tanti astenuti e delusi che possono trovare in Elly una nuova speranza di cambiamento e di protagonismo".