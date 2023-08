Comitiva con 4 bambini si perde: portata in salvo

Una comitiva di 9 persone, tra cui quattro bambini, si è trovata in difficoltà al rientro da un’escursione sul Cusna.

I responsabili hanno chiamato il 112 dei carabinieri che a loro volta hanno allertati i soccorsi, vigili del fuoco e Soccorso Alpino. Il gruppo di escursionisti, dopo aver raggiunto tranquillamente i 2000 metri del monte Cusna in una giornata splendida di sole e caldo arieggiato dell’alta quota, ha deciso di rientrare alla base del rifugio di Monteorsaro.

Purtroppo gli escursionisti hanno perso di vista il sentiero e, dopo vari tentativi, sono finiti in una sassaia pericolosa dalla quale non riuscivano a trovare via d’uscita. Dal momento che i bambini erano stanchi al punto di non riuscire più a camminare, agli adulti non è rimasto che chiedere aiuto. Hanno quindi chiamato il 112 ed è subito è scattata la macchina del soccorso con i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e il Soccorso Alpino che aveva attivato anche l’EliPavullo, fatto poi rientrare in quanto era partito da Bologna ’Drago’, l’elicottero dei vigili del fuoco. Nel frattempo la comitiva, su suggerimento e aiuto dei soccorritori via terra, aveva raggiunto la piana di Rio Grande dove è stata raccolta dall’elicottero dei Vigili del fuoco e portata al punto base del rifugio di Monteorsaro (Villa Minozzo) dove aveva lasciato i mezzi di trasporto. Nessuno ha avuto bisogno di interventi sanitari: erano soltanto molto affaticati, soprattutto i bambini. Quindi se ne sono tornati a casa con i loro mezzi e col ricordo della brutta avventura trascorsa nel punto più alto dell’Appennino reggiano.

Settimo Baisi