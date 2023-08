Commedia, cinema e torneo di ping pong

Musica, sport, cinema e cultura tra gli appuntamenti di stasera a Reggio e provincia.

A Castelnovo Sotto, al parco Rocca, oggi alle 21 spazio alla comicità dialettale con "La capacità di ridersi addosso", spettacolo con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli (foto) e l’Accademia reggiana, con ingresso libero, nell’ambito della rassegna estiva "Restate in Rocca", in centro storico.

A Reggio, invece, la rassegna "Restate" propone alle 21,15 il film "Barbie" di Greta Gerwig, all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto. Un film di recente uscita, che vede protagonista il mondo di Barbieland, una sfavillante società dove la classica Barbie e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta, piena di successi e soddisfazioni, ricoprendo le professioni più prestigiose, mentre le loro controparti maschili, i Ken, si dedicano alle attività ricreative, soprattutto in spiaggia. Ma qualcosa è destinato a cambiare: da bambola perfetta, Barbie inizia a sviluppare imperfezioni che finiscono per farla sentire un’emarginata.

A Scandiano alle 21,30 la rassegna cinematografica al giardino della Rocca del Boiardo, ingresso da via Matteotti, propone il film "Denti da squalo" di Davide Gentile, con Tiziano Menichelli e Stefano Rossi Giordani.

A Guastalla la rassegna di "cinema sotto le stelle" prosegue alle 21,15 nel cortile delle scuole elementari di via Costa, con la proiezione di "Billy Elliot", un grande successo internazionale girato nel 2000 dal regista Stephen Daldry. L’ingresso è gratuito.

A Marola di Carpineti oggi alle 16 alla sede della Pro loco è in programma un torneo di ping pong, mentre alle 21 è prevista una serata revival con musica anni Ottanta, riproposta in chiave moderna da Giada Campani.

a.le.