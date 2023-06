Commedia dialettale a Novellara A Gualtieri assolo esilarante di Aprea

Teatro, comicità e musica in scena stasera nel Reggiano. Al teatro Sociale di Gualtieri oggi e domani alle 21,30 in scena Valerio Aprea con ’Gola e altri pezzi brevi’, un assolo esilarante e spietato che fotografa il Belpaese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, all’inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Al teatro di Cadelbosco Sopra stasera alle 21 lo spettacolo "Drag con piedi e con patate". Quattro performer (Maurizio Sostanzo, Desdemone Undicesimo, Ayleen Magius, Nyx Undicesima) accompagnano alla scoperta di Villa DiVerso, una casa dai toni gotici in cui l’unico limite è l’immaginazione. A San Giovanni di Novellara stasera alle 21,15 rassegna dialettale con ’Sos Tato’, commedia con Mauro Incerti e Andrea Zanni. Al Kaleidos di Poviglio da stasera a domenica la festa del pesce con animazione musicale e gastronomia. A Luzzara la festa Birrrmania: stasera dj set con Celu, domani Alfredi Miti, domenica Dance Story. Da oggi e fino a domenica a Reggiolo torna "Brugneto a tutta griglia": stasera danze country, domani discodance con Marcello Ponti, domenica dj set. Alla festa della birra a Corniano di Bibbiano oggi concerto degli Spingi Gonzales. Live e ristorazione anche a Riomania, a Rio Saliceto.