Commemorati i martiri dell'eccidio fascista a Carpi e Rio Saliceto: "Sono diventati simbolo di coraggio e riscatto"

Commemorati, ieri mattina in piazza a Carpi, i sedici civili inermi rastrellati tra Carpi, Migliarina e Rio Saliceto, per essere fucilati dai repubblichini come rappresaglia, 79 anni fa. Presenti alla cerimonia circa 150 persone tra parenti delle vittime, istituzioni, rappresentanti delle autorità civili e militari, associazioni combattentistiche.

L’orazione ufficiale è stata del sindaco carpigiano Alberto Bellelli, con la banda "Città di Carpi" che ha accompagnato l’iniziativa, preceduta dalla deposizione di una corona al cippo dei caduti di via Guastalla.

"I sedici martiri trucidati lasciati su questa piazza per dare un segnale e spaventare la gente, in realtà diventarono un simbolo di coraggio e riscatto che nei mesi successivi vide questo territorio protagonista della Liberazione. Essere qua significa rinnovare un patto di comunità, riconoscere che le istituzioni nascono da quel sacrificio, e anche oggi nel momento in cui si presentano nuove sfide, è importante ripartire da quell’orgoglio e da quella consapevolezza", ha detto Bellelli.

Sette dei fucilati erano carpigiani (cinque di Fossoli e uno di Migliarina), altri sei di Rio Saliceto, uno di Mirandola, uno di San Felice sul Panaro e uno milanese, sfollato a Carpi: quasi la metà aveva fra i 20 e i 29 anni, il più giovane ne aveva 18, il meno giovane 61 anni.

a.le.