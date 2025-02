Commemorazione dell’eccidio del Torrazzo, tutte le iniziative

Si rinnova la commemorazione dell’eccidio del Torrazzo, a Bagnolo, un episodio della seconda guerra mondiale che alcuni anni fa venne rappresentato con una rievocazione che aveva fatto rivivere i drammatici momenti del 14 febbraio di 80 anni fa sulla piazza del paese. Dieci bagnolesi vennero uccisi dalla Brigata Nera in rappresaglia alle azioni della Resistenza partigiana, oltre agli otto partigiani detenuti nel carcere di Reggio, fucilati per rappresaglia nella frazione di San Michele della Fossa.

Le commemorazioni prendono il via oggi, venerdì 14 febbraio alle 9,15 in teatro, con l’inaugurazione di una mostra a cura di Anpi. Alle 10,30 un omaggio al monumento ai Caduti con le autorità, Anpi e gli studenti.

Domenica alle 9,30 benedizione e deposizione della corona a San Michele della Fossa, alle 10 in piazza Garibaldi il corteo in centro, l’omaggio ai Caduti, alle 10,30 al monumento del Torrazzo gli interventi delle autorità e degli studenti. Alle 11,30 ci si sposta in teatro, dove viene proposto il recital della compagnia MaMiMo che rievoca i fatti avvenuti in quel 14 febbraio 1945 a Bagnolo, con ingresso libero.