Commerciante esasperata: "Senzatetto ovunque, i miei clienti hanno paura"

"Ho portato un ragazzo a mangiare al bar un giorno, aveva l’età di mio figlio e dormiva da giorni davanti alla porta del mio negozio. Quello che mi spaventa non è il cartone usato come ’materasso’: è il fatto che tutto questo sia diventato la normalità".

Silvia Laudati è titolare di ’Giro Vita’ , centro estetico in viale Monte San Michele, e da anni lavora nel centro di Reggio.

Da tempo ormai è testimone del degrado crescente che sta colpendo ’l’esagono’, tanto che racconta di aver visto la trasformazione del suo quartiere. Spaccio sotto gli occhi di tutti e soprattutto la presenza sempre più numerosa di persone senza fissa dimora sono solo alcuni dei problemi con cui deve fare i conti ogni singolo giorno.

"Dormono davanti al mio negozio, fanno i loro bisogni lì. Non mi dà fastidio la loro presenza in sé, ma l’abbandono della zona", racconta la donna.

Laudati è una reggiana di 58 anni. Prima lavorava in via Giorgione, poi la scelta di spostarsi per motivi personali.

"Ho sempre lavorato in centro storico, zona San Pietro – racconta –. I problemi ci sono sempre stati, ovunque, ma la situazione adesso sento che è peggiorata. Credo di parlare a nome di tutti i commercianti quando dico che siamo esasperati". Le sue parole nascondono forse una rabbia composta, ma costante: "Segnaliamo, chiamiamo le forze dell’ordine, ma gli spacciatori sono più furbi e quando arrivano le pattuglie scappano oppure buttano via le poche dosi che hanno".

Ma tra testimonianza e denuncia, la titolare racconta anche di qualche storia che l’ha toccata umanamente: "Un giorno c’era un ragazzo straniero, giovane, dormiva davanti al locale. Non parlava né inglese né francese. Gli ho detto che non gli avrei dato soldi, ma gli ho offerto da mangiare. Poi non l’ho più visto. Alcuni restano qualche mese, poi spariscono. È come se girassero da una città all’altra".

La galleria che collega viale Monte San Michele a via Emilia San Pietro è diventata ormai un rifugio di fortuna. "Ci sono dei gruppi stabili, alcuni forse con gerarchie interne. Certi soggetti è come se non volessero nemmeno farsi aiutare".

Laudati si è iscritta ai comitati di controllo di comunità, i quali si impegnano molto attraverso l’installazione di telecamere e il dialogo costante con le forze dell’ordine. La loro dedizione però, da sola, non basta.

Addirittura una volta "quando assieme agli altri condomini ho segnalato a Iren un materasso abbandonato da un senzatetto, mi hanno detto che non potevano rimuoverlo essendo un bene di proprietà. Solo quando ho detto che era un rifiuto l’hanno portato via".

Probabilmente, di tutta questa situazione, ciò che infastidisce di più la titolare del centro estetico è il fatto che colpisca anche la sua clientela.

"Io tratto solo donne, e molte hanno paura. Alcune clienti storiche continuano a venire, ma quelle nuove spesso non tornano. Arrivano e trovano gente accampata davanti alla porta, si spaventano. Se un sabato mattina una cliente trova un senzatetto sull’uscio, magari fa dietrofront. Io non ho paura, ma non tutte sono come me. Specialmente d’inverno quando la sera fa buio presto, le capisco, anche perchè questa zona è invivibile". E intanto il tempo passa, ma la situazione rimane la stessa: "Dopo una vita passata a lavorare in questa città, quello che vedo oggi non me lo sarei mai immaginato. Quando avevo vent’anni era una gioia camminare per queste strade".