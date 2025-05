Commercio, cibo spettacoli e musica

Mercatini, street food, musica dal vivo, intrattenimento. La Fiera di Primavera arriva al gran finale con tantissimi appuntamenti per tutti.

Mercanti per un giorno, ad esempio, è una bella scommessa dedicata ai giovanissimi che potranno esporre i loro articoli in un mercatino dell’usato gestito da loro. La ’via degli Artisti’, curata da Claudia Belli, ritorna a far vivere di arte Via della Libertà. Ci sarà anche un set fotografico di Steampunk: lo stile del momento.

Il resto è tradizione: buon cibo, tanta musica dal vivo, giochi e divertimento per piccoli e grandi, momenti di sport, magia. E i negozi del centro aperti.