Commercio e cultura. Fiera di S. Caterina al via

Al via la fiera di Santa Caterina a Guastalla, con un ricco programma che spazia tra spettacoli teatrali, mostre, camminate, incontri letterari, conversazioni culturali, letture per bambini, danza, concerti, moda, mercatini dell’artigianato e del vintage, osservazione astronomica e altro ancora. Oggi in mattinata è aperto il mercato ambulante ordinario, che alle 15 lascia il posto al mercato straordinario con attrezzature agricole, prodotti tipici, artigianali ed artistici. Dalle 9,30 si svolge la camminata contro la violenza sulle donne, organizzata dalla Croce rossa locale, per raggiungere palazzo ducale dove alle 10 viene presentato il tavolo interistituzionale contro la violenza di genere della Bassa.

A palazzo ducale e all’ex chiesa di San Francesco aperte mostre artistiche e fotografiche. Alle 16 in biblioteca presentazione del libro "Le parole che mi hai lasciato" di Giulia Baldelli, alle 17 un flash mob di danza davanti a palazzo ducale, alle 21 in teatro torna l’Agrishow tra scenette, musica e la premiazione degli agricoltori reggiani. Tra gli eventi di domani anche la proiezione del documentario "Le due sponde della Bassa e l’uva fogarina" (alle 16 a palazzo ducale), un flash mob di danza e una sfilata di moda, il galà "Omaggio a Puccini" (alle 17,30 in teatro). Lunedì alle 16,30 danza a palazzo ducale, alle 17 un evento contro la violenza sulle donne seguito da una fiaccolata fino a piazza Martiri Patrioti. Alle 18,30 in teatro la consegna del premio Ferrante Gonzaga, del locale Rotary Club, al musicista Beppe Carletti dei Nomadi.

Antonio Lecci