Commercio e piazze riqualificate: "Così si fa: speriamo in un rilancio"

"Ci saranno anche ricadute positive per il commercio scandianese al termine dei lavori di riqualificazione di piazza Spallanzani". Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, promuove l’intervento del Comune di Scandiano iniziato lo scorso maggio in piazza Spallanzani. Un’operazione importante che, come già annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione, sarà probabilmente terminata in dicembre. "All’inizio non è mancata ovviamente la preoccupazione per l’avvio del cantiere, ma sono stati abbondantemente rispettati i tempi promessi – dice Campani –. Da quanto dichiarato dal Comune sul vostro giornale, si parla della conclusione dei lavori in piazza prima di Natale. Il cantiere non è stato nemmeno penalizzato dalle condizioni del tempo. Avremo dunque una piazza tutta nuova. Non ci saranno ‘barriere’ con i classici gradini: una notizia positiva per le distese e attività che operano nella zona". Per Campani l’amministrazione comunale "ha fatto un buon lavoro e speriamo in un rilancio del commercio grazie a un centro storico che diventerà molto bello. Nei prossimi anni, finiti anche i lavori della Rocca dei Boiardo, Scandiano sarà tra i comuni più attrattivi della nostra provincia. Se le presenze turistiche aumenteranno ci saranno ulteriori benefici pure per i commercianti. Sono certamente opportunità da cogliere".

Il presidente di Confersercenti della zona ceramiche ricorda che quest’anno "la stagione autunnale purtroppo non ci ha aiutato: il commercio è in difficoltà a livello generale con un rallentamento non solo a Scandiano e in provincia, ma anche sul territorio regionale e nazionale. Tutti adesso aspettiamo le prossime festività natalizie dopo la delusione degli ultimi mesi". Spiega inoltre che le attività hanno risparmiato "per il minore consumo del gas a causa delle temperature ancora troppo calde però di conseguenza è ‘saltata’ una stagione con un relativo danno soprattutto per il settore dell’abbigliamento per la merce autunnale non venduta. Una situazione segnalata anche a Scandiano dai titolari di negozi e ambulanti". Campani esprime inoltre soddisfazione per la notizia ufficializzata dal Comune "per la futura riqualificazione anche di piazza Fiume: Scandiano, grazie a tutti i nuovi interventi sulle piazze e sulla Rocca, sarà così più attrattiva e fruibile".

Matteo Barca