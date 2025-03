Commercio, i negozi crescono: "103 aperture contro 60 cessazioni"

Nuove attività e una rinnovata fiducia negli investimenti sul territorio. I dati riferiti all’ultimo quinquennio, riferiti dall’ufficio commercio del Comune, sottolineano un quadro dinamico: il commercio locale si evolve e si adatta alle esigenze dei cittadini.

"San Giuseppe è, di fatto, il momento massimo di espressione di questa eccellenza scandianese – dicono dal Comune –. Il grande numero di eventi organizzati dal pubblico e privati, che nel 2023 ha raggiunto la cifra di 1.300, è il carburante di questa vitalità del cuore commerciale".

Nel settore dei negozi di vicinato il saldo tra aperture e cessazioni conferma una capacità di rinnovamento e adattamento. Il Comune dal 2019 a oggi ha registrato un totale di 103 nuove aperture e 60 cessazioni.

Positivo è stato il 2021 con 25 nuove attività avviate e gli ultimi due anni hanno visto una media stabile di 15 aperture annue. Pure il comparto dei pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) si identifica per la sua tenacia. Sei nuove aperture nel 2023 con una sola cessazione, confermando una tendenza positiva. Un segnale incoraggiante giunge dal settore del benessere e cura della persona (tatuatori, acconciatori ed estetisti) con ben sette nuove aperture nel 2024.

"C’è un motivo – osserva il sindaco Matteo Nasciuti – se negli ultimi anni Scandiano ha aumentato la popolazione residente, attirando tanti nuovi cittadini da territori limitrofi".

"Questi dati – aggiunge – dimostrano come il commercio sia in continua evoluzione con nuove attività che arricchiscono l’offerta per i cittadini e confermano la capacità del nostro territorio di attrarre e sostenere l’imprenditoria locale".

Matteo Barca