Commercio in centro storico: "Investiti oltre 600mila euro"

È chiaro che la situazione del commercio in centro storico a Fabbrico non sia delle migliori, condizionata da una crisi diffusa. È emerso anche nel corso di recenti incontri con operatori commerciali del paese, perfino in un’assemblea promossa da una lista civica che si candida alla guida dell’ente pubblico locale. Ma dal municipio difendono le scelte e le azioni attuate finora per il centro storico fabbricese.

"Con il bando per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dagli eventi sismici – spiega l’assessore al commercio, Corrado Manfredotti – si è contributo a progetti di una ventina di esercizi commerciali, per una somma complessiva di oltre 600mila euro. Per fronteggiare la pandemia e la riduzione dell’attività sono stati previsti sconti sulla tassa dei rifiuti per i negozi e attività produttive per un importo di circa 112mila euro, l’esenzione dal pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Come Comune abbiamo stanziato contributi a fondo perduto ai commercianti per riduzione fatturato, per 40mila euro. E si è lavorato per la promozione e il marketing del territorio, con iniziative come Idea Verde, la Cena sotto le stelle, la sagra di San Genesio, il Mercato di Forte dei Marmi, la festa di Natale con i buoni sconti, la festa di San Martino e di Carnevale con la Pro loco".

E aggiunge: "Periodicamente vengono organizzate riunioni con i commercianti – spiega l’assessore – per condividere gli eventi futuri e per proporre nuovi soluzioni per il commercio. La sfida è riuscire a ricreare interesse nei cittadini a sostenere il commercio locale, ricostruire anche quella relazione sociale che fidelizza il consumatore al negozio del territorio. Lo dimostra il progetto presentato insieme alla nostra Unione sulla riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale, per un importo di 80mila euro. Per il biennio 2024/2025 avremo quindi l’opportunità di lavorare in coordinamento con gli altri Comuni dell’Unione e di usufruire di ulteriori risorse per attivare iniziative che incideranno direttamente sulla rete di vendita dei negozi di vicinato. Le linee guida del progetto sono in fase di definizione e presto saranno proposte ai commerciali del centro fabbricese".

Antonio Lecci