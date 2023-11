Commercio reggiano in lutto. Si è spento a 99 anni Otello Boni

Lutto nel mondo dell’imprenditoria reggiana che perde Otello Boni, morto all’età di 99 anni. Dagli anni ’50 al 2003 è stato un noto commerciante di formaggi, in particolare di Parmigiano Reggiano. "Abbiamo ancora una lastra che si attaccava alle forme che riportava la dicitura ’stagionatura formaggio Boni Otello’", ricorda la figlia Cristina in un dolce amarcord.

Boni poi è stato presidente per anni della Reggiana Antociani, azienda con sede a Cadè, che produceva coloranti naturali alimentari estratti dalla boccia dell’uva, fondata con la famiglia Spallanzani (Fernando e Nino, a quest’ultimo in particolare Otello era molto legato) che poi nel ’98 venne venduta ad una multinazionale americana. Fu anche socio della Casali Viticultori. E fino al 2020 ha ricoperto il ruolo di amministratore della immobiliare finanziaria Refi srl ora gestita dalla figlia Cristina. I funerali sono già avvenuti in forma strettissima privata come da volontà del riservato Otello che oltre alla figlia Cristina, lascia la moglie Lydia.

dan. p.