Commissario per la Diga di Vetto: "Regione esclusa dalla nomina"

Prende corpo la nomina da parte del solo Governo di un commissario straordinario per la progettazione e il cantieramento della Diga di Vetto. In parlamento stato infatti bocciato il sub-emendamento per coinvolgere la Regione nella scelta, presentato dalla minoranza con primi firmatari gli onorevoli Pd Ilenia Malavasi e Andrea Rossi. Di contro 13 febbraio, in commissione parlamentare, è passato l’emendamento al decreto legge Emergenze proposto da Lega e Fratelli d’Italia per la nomina del "plenipotenziario" come voluto dal ministro Salvini.

Sarà questa figura a seguire il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e la progettazione esecutiva dell’opera. Il Commissario sarà nominato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto; l’incarico durerà 24 mesi. "Un pessimo segnale, che rischia di azzerare quanto fatto invece che accelerare il tempi", commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi: "Si esautorano enti locali, le bonifiche dell’Emilia Centrale e di Parma, che fino a oggi hanno lavorato alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) che sarà pronto in primavera".

Mammi ricorda che il DocFap e il Pfte sono stati finanziati "grazie all’impegno anche della Regione che ha reperito le risorse presso il Governo Draghi, e attraverso propri fondi per 300mila euro. Nominare una figura esterna senza l’intesa rende più pericoloso il proseguimento del percorso". Sulla progettazione sono stati stanziati da Draghi 3,2 milioni di euro, poi confermati dal Governo Meloni ed integrati dalla Regione. L’auspicio di Mammi ora è che il Commissario "sia una figura di grande competenza in primis dal punto di vista tecnico, e non una scelta condizionata da logiche di appartenenza partitica". Anche perché riceverà la bellezza di un compenso di 250mila euro in due anni.

Laura Cavandoli, deputata leghista di Parma, spiega in modo diretto quale è lo scopo reale del Commissario: "Accelerare sulla progettazione ed esecuzione, che da troppo tempo registra ritardi e inadempienze da parte dell’Autorità di bacino del Po. Con un commissario ad hoc, nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia, vogliamo dare risposte alle esigenze di agricoltori, cittadini e industrie, che chiedono una diga con usi plurimi che non tralasci le esigenze di difesa dalle alluvioni o la possibilità per produrre energia idroelettrica".

Di contro Mammi rileva che "stiamo assistendo con sempre più frequenza alla nomina di commissari per qualsiasi problema: solo in Emilia-Romagna ce ne sono già cinque e questo sarebbe il sesto. È una scorciatoia per non gestire in prima persona le opere e i progetti? In alcune situazioni la nomina può essere utile per accelerare norme ordinarie e velocizzare gli interventi, ma quando si registra un numero così alto di commissari che comportano costi aggiuntivi e sostituiscono le strutture ordinarie, è lecito chiederselo".

Francesca Chilloni