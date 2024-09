Commissione Cinema. Entra Benedetta Fiorini

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato nelle scorse i 15 esperti della commissione Cinema per la valutazione dei progetti e per l’attribuzione dei contributi selettivi. E tra le nuove nomine compare la reggiana Benedetta Fiorini.

Un atto – quello della composizione della commissione – che il ministro uscente, Gennaro Sangiuliano, aveva firmato poche ore prima di lasciare il ministero in seguito al ’Boccia-gate’ e che aveva provocato l’indignazione dell’opposizione in Parlamento, tanto da chiamare a riferire in Aula il nuovo ministro subito dopo il suo insediamento al Collegio Romano. Giuli ha però rimesso mano alla composizione della commissione: non un vero e proprio rimescolamento delle nomine, ma un ritocco all’insegna del riequilibrio di genere. E in questa direzione (le donne sono comunque 6 su 15) si inserirebbe la reggiana Fiorini.

L’esperta di comunicazione a inizio luglio aveva ricevuto già un prestigioso incarico: l’ingresso nel cda di Enac, ente nazionale per l’aviazione civile.

Fiorini, che da tempo fa la pendolare fra Reggio e Roma, 48 anni, è laureata in Scienze della comunicazione con master in ‘Comunicazione integrata d’impresa’. Ex esponente di Forza Italia, era poi passata tra le fila della Lega ed era stata eletta deputata per il Carroccio dal 2018 al 2022. Durante l’attività parlamentare è stata membro fondatore dell’intergruppo parlamentare ‘Aerospazio’.

Nella nuova lista di Giuli resta il filosofo Stefano Zecchi. E ci sono anche dei riconosciuti critici cinematografici, come Valerio Caprara, come Paolo Mereghetti e Anselma Dell’Olio; Benedetta Cicogna, compagna della storica produttrice Marina Cicogna, che insieme a Dell’Olio e a Ginella Vocca, presidente e fondatrice di MedFilm Festival, è tra i nomi di spicco del riequilibrio di genere. In commissione siedono anche degli esperti legali: Tiziana Carpinteri e il collega Giacomo Ciammaglichella. Tra i tecnici di cinema c’è poi Pasqualino Damiani; in lista anche Massimo Galimberti, esperto del settore, Pier Luigi Manieri, saggista, Fabio Melelli, docente e storico del cinema. In lista anche i giornalisti Giorgio Gandola e Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso.