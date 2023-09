Commissioni consiliari Scandiano: la riforma "Più efficienti e veloci"

Il consiglio comunale di Scandiano ha approvato la riforma del regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari.

"Dopo l’approvazione da parte della seconda commissione consiliare, che ho l’onore di presiedere, nella seduta del 31 luglio (a seguito di una lunga e intensa attività istruttoria), il consiglio comunale, nella seduta di mercoledì sera, ha approvato a larghissima maggioranza (contrario il solo gruppo consiliare Frazioni in Comune) la riforma del regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari – spiega il consigliere di minoranza Alessandro Nironi Ferraroni –. Le commissioni consiliari sono organi interni del consiglio comunale dei quali il consiglio si dota per assicurare un più efficiente e ponderato assolvimento delle sue importanti funzioni".

Per Nironi Ferraroni si tratta di una riforma "assolutamente innovativa che pone il Comune di Scandiano in prima fila nel panorama provinciale".

Rideterminazione puntuale del rapporto tra commissioni e consiglio, efficienza e speditezza del procedimento endoconsiliare e valorizzazione del contributo preparatorio delle commissioni sono stati solo alcuni degli obbiettivi perseguiti con la riforma approvata.

"Per la seconda commissione e per il consiglio comunale – sottolinea Nironi Ferraroni – un altro importante risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i suoi membri e di tutti i gruppi consiliari che sono rappresentati in seno alla stessa. Ma anche grazie al prezioso lavoro di supporto della segreteria di commissione dott.ssa Benassi e della segreteria generale".

Nella seduta di mercoledì Alessandro Nironi Ferraroni (capogruppo del gruppo misto come indipendente) è stato eletto vicepresidente del consiglio comunale su designazione unanime delle opposizioni presenti.

mat. b.