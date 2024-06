Commosso addio a ’Saturno’ Rigon

E’ stato ricordato come "un uomo che ha avuto il coraggio di osare nella sua professione, creando da solo l’attività svolta per tanti anni". Ieri mattina, in duomo a Guastalla, è stato dato l’addio a Saturnino Rigon, detto Saturno, vinto da malore a 97 anni di età. Aveva fondato lo storico negozio di abbigliamento, in centro a Guastalla, ora gestito dai figli. In molti hanno preso parte al funerale, stringendosi attorno ai figli Piergiorgio e Silvio, ai fratelli, ai nipoti e agli altri parenti. E’ stato ricordato anche il grande legame di Saturnino con la fede, con la sua costante presenza alle funzioni religiose, in particolare in Duomo, dove si recava quasi ogni giorno, fino a quando le condizioni di salute glielo avevano permesso. Era anche appassionato d’arte e di presepi. Eventuali offerte a favore di opere di bene.