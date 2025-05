Commozione al ’Liceo aperto’ per il saluto di Viviana Cattaneo

Positivo il risultato della terza edizione de ’Il Liceo è Aperto’, al liceo Corso di Correggio, che sta diventando un appuntamento fisso per la scuola e per tutta la comunità. A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica Viviana Cattaneo, ormai alla fine del suo incarico, salutata con gratitudine dai docenti. Le sue parole, unite all’esibizione del Coro del Liceo e al saluto degli studenti affacciati alle finestre del cortile interno, hanno dato il via a un’esperienza coinvolgente fin da subito.

Poco dopo i corridoi e le aule si sono animati: i ’Ciceroni’ del Liceo Corso hanno guidato i visitatori alla scoperta delle opere della scultrice Carmela Adani, tra recite, letteratura, scienza e fisica. Oltre 700 i visitatori che hanno partecipato all’evento. Prezioso inoltre il contributo dei genitori degli studenti, che hanno curato un rinfresco diventato tradizione.