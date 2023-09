Commozione e sorrisi: omaggio ad Alda Merini

"Mi piacerebbe che il pubblico uscisse dalla sala commosso ma anche sorridente. Per questo ho scritto un finale che credo sarebbe piaciuto a Dino Buzzati o Zavattini". Inizia così il conto alla rovescia che porterà Francesco Lenzini al teatro San Prospero, domenica alle 18, con lo spettacolo ‘Alda Merini. Il mare nella bottiglia’, da lui scritto e interpretato. Un’altra delle sue creature straordinarie, dopo il successo di ‘Raffaello’ ai Chiostri di San Pietro lo scorso luglio. Per questo spettacolo, offerto da Soroptimist club nell’ambito della Settimana della Salute Mentale, Lenzini sarà accompagnato da Giorgio Genta, chitarrista, ed Edoardo Ponzi, percussionista, su musiche originali composte da Beppe Di Benedetto. La regia è di Ilaria Carmeli, mentre a dare voce alle poesie sarà Gabriella Gianfelici. Se ci saranno richieste, verrà effettuata una replica alle 21.

Per prenotare: 0522439346, WhatsApp 3421791236.

Quando ha scoperto Merini?

"E’ una relazione di vecchia data. L’ho conosciuta grazie alla raccolta ’Superba è la notte’, dalla quale sono stato immediatamente conquistato. Contiene molte poesie che amo e una l’ho citata per aprire la mia raccolta di racconti".

Poetessa prodigio, che a 17 anni scriveva versi con una maturità espressiva per la quale a tanti non basta una vita. Quale Alda preferisce?

"Mi piace molto la Merini ragazza perché è la manifestazione di un talento in purezza che lascia esterrefatti i nomi più autorevoli della cultura letteraria, da Pasolini a Montale. Non posso tuttavia negare il fascino della Merini adulta e in terza età: sono sedotto dalla sua capacità di imprimere malinconia al suo stesso presente, come se lo avesse già vissuto prima ancora del manifestarsi. Con un personaggio così famoso e complesso resta sempre qualcosa di misterioso".

La scoperta che l’ha colpita di più?

"Si tratta piuttosto di una rinnovata presa di coscienza della sua capacità di tenere insieme eros e logos, di essere al contempo lirica ed esplicita. Ancor più stupefacente è il processo che tiene insieme queste due dimensioni: l’esperienza erotica viene sublimata nella parola spogliandosi di ogni malizia, ma senza perdere nulla della sua intensità. Aspetto che la accomuna ad alcuni lirici greci, aprendo in un solo verso un intero orizzonte immaginifico".

Se la figura di Alda Merini non fosse associata al tema del ricovero psichiatrico sarebbe altrettanto famosa?

"La lunga permanenza in manicomio ha suscitato la curiosità del pubblico, ma era un’autrice già affermata prima del suo ricovero al Paolo Pini di Milano. Purtroppo l’artista pazzo rimane un cliché che si vende molto bene e credo abbia fatto comodo a molti strumentalizzare i suoi disagi psichici invece che mettere in evidenza gli aspetti straordinari della sua produzione".