Compagnia del Porto, 3000€ in beneficenza per i cittadini alluvionati di Conselice

Nelle scorse settimana è stato organizzato un motoincontro a Villanova di Reggiolo, che ancora una volta ha visto protagonisti i centauri della Compagnia del Porto, che in altre occasione hanno organizzato eventi a scopo benefico, sempre con grande generosità e grande altruismo. A fine giugno sono stati promossi eventi con musica dal vivo, spazi gastronomici, un motogiro con visita a musei e strutture culturali del territorio della Bassa reggiana e mantovana. Una festa a cui hanno partecipato anche gruppi di ciclisti e appassionati di bicicletta.

L’altra sera il gruppo di centauro, guidato dal presidente Ciro Borriello, ha effettuato la donazione del ricavato della festa, destinato ai cittadini alluvionati di Conselice, nel Ravennate. Il simbolico assegno gigante è stato donato al termine di una cena a base di pizza, ospitato al ristorante Due Stelle di Reggiolo. In molti hanno partecipato all’evento di solidarietà, che ha permesso di donare una somma di tremila euro, che andrà a contribuire agli interventi di ricostruzione per un rapido ritorno alla normalità in zone colpite duramente dal maltempo.