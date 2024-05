Compagno assolto dai maltrattamenti

Assolto dall’accusa di maltrattamenti. Non doversi procedere per lesioni. È il verdetto emesso ieri per un 50enne chiamato a rispondere di presunte vessazioni commesse verso la compagna. La coppia, dopo aver vissuto una fase burrascosa, è poi tornata insieme ed è tuttora legata. Rispetto alle vicende contestate, avvenute in Val d’Enza, non solo l’avvocato difensore Paolo Bertozzi, ma anche il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha chiesto al culmine della requisitoria un verdetto liberatorio: domanda accolta dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini. Secondo l’iniziale ricostruzione accusatoria, il 50enne, mosso dalla gelosia, avrebbe controllato il cellulare della donna, le avrebbe impedito di uscire per sbrigare attività personali e avrebbe sfogato la rabbia con parole violente. Lei avrebbe subito anche un’aggressione fisica il 19 dicembre 2021: spintoni, calci al costato e graffi davanti ai figli minorenni, che le comportarono una frattura al costato e altre ferite che comportarono conseguenze per un mese. La donna sporse denuncia, ma la ritirò dopo una decina di giorni e la loro relazione sentimentale riprese. Lui fu sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, scattati dopo la loro riappacificazione. Dopo la riforma Cartabia, il reato di lesioni è diventato procedibile solo su querela e nel frattempo le misure cautelari sono state tolte dal giudice Francesca Piergallini, prima che il processo passasse per competenza al collegio dopo che la donna parlò in aula di aggressioni davanti ai bambini. Uno dei figli della coppia, citato come testimone, aveva descritto un clima di litigi e conflittualità reciproca, raccontando che nell’episodio del 19 dicembre 2021 entrambi i genitori si erano spintonati.

al.cod.