Compie cent’anni Reginetta Brioni Storica fornaia del centro storico

Compleanno speciale per la storica fornaia di Guastalla. Reginetta Brioni (foto), detta Regina, oggi compie cento anni. Un personaggio molto conosciuto nella Bassa per aver gestito, insieme al marito Dino Musi deceduto diversi anni fa, un forno con negozio di generi alimentari nel cuore del centro storico guastallese. Attività che è stata poi affidata ad alcuni dei figli, tra i quali Guido, che ora gestisce il forno a Boretto.

L’attività è stata aperta nel 1959 nella frazione di San Martino, dopo aver svolto attività in agricoltura con la famiglia, sempre in paese. Poi dal 1967 in centro a Guastalla, dove il negozio è rimasto aperto fino a tempi recenti, accanto all’abitazione.

Oggi a festeggiarla, alla casa di riposo locale, i figli Guido, Angelo, Carlo e Antenore, oltre a nipoti e altri parenti. Un evento semplice, in famiglia, ma festeggiando con la torta e il classico brindisi augurale.

Regina Brioni Musi ha ceduto la proprietà aziendale ai figli nella metà degli anni Novanta, ma fino al 2005-2006 era facile vederla al lavoro in negozio, soprattutto alla cassa, in aiuto alla famiglia.