Compila un documento e omette informazioni: "È un non vedente"

Si trova a processo chiamato a rispondere di aver fornito una falsa informazione su un dato che lo riguardava. Ma la difesa sostiene che lui sia un non vedente, e che quell’errore non sia stato voluto, ma causato dalle sua condizione fisica.

Un uomo di 48 anni, originario del Marocco, è accusato di aver falsamente attestato al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, sede reggiana, di non aver riportato condanne penali, mentre a suo carico risulta una condanna emessa dal tribunale reggiano nel marzo 2012 per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto contestato è avvenuto quando lui, tra ottobre e dicembre 2018, ha presentato istanza di assunzione obbligatoria come centralinista telefonico non vedente. Per lui era stato emesso un decreto penale di condanna al quale ha presentato opposizione tramite l’avvocato Raffaella Pellini.

Secondo la difesa, per redigere la domanda di lavoro, lui si è fatto assistere da un’associazione per non vedenti che ha compilato il prestampato.

"Chi ha redatto la domanda, poi sottoscritta dal mio assistito, ha meccanicamente dichiarato l’assenza di procedimenti penali, poi da lui sottoscritta", sostiene l’avvocato Pellini.

Ieri era fissata l’udienza davanti al giudice Maria La Nave, che ha ammesso le richieste istruttorie, cioè l’audizione dei testimoni citati dal pm e quella dell’imputato, oltre all’eventuale produzione di documenti.

Si proseguirà a gennaio con i testi dell’accusa e poi sarà sentito il 48enne.

al.cod.