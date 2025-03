Complanare di Gazzata, stasera l’incontro sul progetto ancora fermo

Stasera alle 21 nei locali dell’ex pizzeria di via Ca’ Matte a Gazzata di San Martino in Rio, ora sede della Pro loco, è in programma un incontro pubblico organizzato dalla lista consiliare Alleanza Civica e dedicato all’approfondimento del progetto della strada complanare di Gazzata e della viabilità in generale, che potrebbe togliere gran parte del traffico pesante dal paese. Si vuole fare il punto su tempi, costi e finanziamenti per la tanto attesa strada, ormai da anni al centro di un progetto che ancora non risulta realizzato sul territorio. Sarà inoltre l’occasione per raccogliere pareri ed osservazioni in merito a una alternativa progettuale, una sorta di progetto bis, che viene illustrata nel corso della serata.

L’incontro è organizzato dai consiglieri comunali Maura Catellani, Daniele Erbanni e Davide Caffagni per parlare del progetto della nuova strada, "che risulta essere ormai fermo da una decina d’anni nonostante le promesse politiche e i cartelli di cantiere affissi da tempo nella zona in questione".

Di fronte a un progetto fermo a un cartello di cantiere apparso nel 2021 a Gazzata, i consiglieri di Alleanza Civica hanno deciso di avanzare un piano alternativo, che potrebbe sostituire quello originale, che ha visto lievitare i costi, con finanziamenti tutt’altro che certi e con una data di inizio lavori che ancora non sembra poter essere ufficializzata.