Compleanni solidali, che successo. Donate una tv e una carrozzina

E’ stato ancora una volta un successo la serata dei ‘Compleanni benefici’ organizzati a Guastalla, tornati ’in presenza’ dopo anni di pausa, a causa dell’emergenza Covid, che aveva impedito il raduno di tante persone. Nei saloni del ristorante Old River si sono ritrovati in molti per i compleanni di Ginetto Tosi (storico organizzatore dell’evento), Angiolino e Roberto (160 anni in due), Anna, Gianluca, Cinzia, Luisa, che in questi giorni festeggiano l’anniversario della nascita. Invece di farsi donare regali dagli amici, invitano a devolvere una piccola somma come contributo per donare materiale utile a persone anziane e diversamente abili. Prima della cena è avvenuta la donazione, a conferma del buon esito dell’operazione. Un tv color da 43 pollici è destinato alla Casa di riposo guastallese, per una stanza con tre ospiti della struttura, un buono carburante da 200 euro è andato agli Amici del Dho di Guastalla, con l’aggiunta di una carrozzina per un portato di handicap e di un contributo per dotare quattro letti speciali all’associazione Anffas, che si occupa di persone con gravi disabilità.

Proprio alcuni di loro erano tra i presenti alla festosa cena. Inoltre, è stata proposta una piccola ‘lotteria’ tra tutti i commensali, che ha messo in palio opere donate da artisti locali come Anselmo Asioli, Marisa Bittasi, Lino Piccoli, Victor Vittorio Zanichelli. Negli ultimi anni, pur senza le affollate cene, i ‘compleanni benefici’ hanno continuato a donare materiale a persone bisognose.

a. le.