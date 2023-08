Compleanno di 105 anni a San Martino in Rio: il sindaco incontra Dady Corradini

Grande festa per Danira "Dady" Corradini, per i suoi 105 anni di età. La longeva pensionata di San Martino in Rio ha ricevuto anche gli auguri della comunità locale attraverso il sindaco Paolo Fuccio e il vice Luisa Ferrari. La signora Danira è ospite della casa protetta de paese. E’ stata festeggiata pure dalla figlia Rosangela, col marito Luciano, le nipoti Donatella e Alessia (coi mariti Roberto e Mario) ed i cinque pronipoti Giulia, Enrico, Samuele, Arianna e Ilaria.

La signora Danira è la vera e propria memoria storica del paese, conosciuta da sammartinesi giovani e meno giovani. Sfoggia una memoria degna del miglior… Pico della Mirandola. Danira nel corso della videochiamata con il sindaco Fuccio ha rievocato le avventure di una vita di paese affrontata con coraggio e dignità fra gli stenti che hanno caratterizzato il periodo tra le due guerre mondiali.