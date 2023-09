Compleanno per il Tempo Rock: festa per i 30 anni. Sabato serata dedicata alla musica metal

I trent’anni del Tempo Rock vengono festeggiati sabato al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, con una serata musicale dedicata al metal, con ospiti i Lacuna Coil e i Deathless Legacy, gruppi celebri anche all’estero, a livello internazionale.

In verità sarebbero 31 gli anni di vita del Tempo Rock, aperto alla storica discoteca di Gualtieri nell’ottobre del 1992. Ma per i noti problemi legati all’emergenza sanitaria degli anni scorsi, solo ora è stato possibile allestire un evento di primo livello, come previsto dagli organizzatori. Con il passare degli anni il Tempo Rock si è trasformato in una organizzazione itinerante di serate ed eventi, legata pure al Fuori Orario di Taneto, che sabato sera ospita lo speciale compleanno.

Alle 21,30 l’apertura del locale, alle 22 il live dei Deathless Legacy, una delle band nazionali più interessanti nell’ambito del rock metal, alle 23 il Lacuna Coils, considerati la band alternative gothic metal italiana più famosa al mondo con all’attivo una decina di album e la partecipazione ai più grandi festival rock mondiali. A seguire il party musicale del Tempo Rock fino alle ore piccole, con 15 dj, un sound system e un ledwall completamente rinnovati, oltre a tanti gadgets tra cui l’intramontabile maglietta del "Tempo" in omaggio. Ingresso a 15 euro (ridotto a 13 euro). Non è necessaria la tessera del circolo.

Il Tempo Rock a Gualtieri aprì nell’ottobre 1992, diventando in breve tempo un punto di riferimento di generazioni di ragazzi "alternativi" di tutto il Nord Italia. "Il nome del Tempo Rock – dicono gli organizzatori – è ben impresso nella memoria di tanti appassionati di musica che in questi 30 anni ci hanno seguito nelle nostre serate che abbiamo proposto in vari locali tra Reggio, Modena e Parma".

Antonio Lecci