Complicazioni dopo un malore, muore un consulente finanziario

Vasto cordoglio a Gualtieri e nella Bassa per la scomparsa di Marco Brozzi (foto), vinto da complicazioni cliniche dopo un malore avvenuto nei giorni scorsi. Aveva 63 anni e abitava a Gualtieri, dove era titolare di uno studio di consulenza finanziaria in via Codisotto a Mane. In precedenza era stato impegnato come consulente per istituti di credito, anche stranieri, realizzando prodotti finanziari. Era stato pure consulente per il tribunale di Reggio. Era appassionato di montagna, luogo che sceglieva per i momenti di relax.

I funerali di Marco Maria Lucentini Brozzi, affidati all’agenzia Città di Guastalla, si svolgono oggi alle 15 partendo dalla Casa funeraria di via Oldella a Guastalla per la chiesa di Gualtieri. Poi il trasferimento del feretro a Mantova per la cremazione. Lascia la moglie Patrizia, i figli Elisa e Riccardo, nipoti e altri parenti. "La nostra roccia è andata in Cielo. Grazie per quello che sei stato – il messaggio dei familiari – per quello che ci hai insegnato. Grazie per averci cresciuto con tutto l’amore che nessuno mai potrà comprendere e tanto meno sostituire. Sei il nostro angelo. Per sempre".