Compone, dirige, interpreta. Al Valli i mille volti di John Zorn

Una collaborazione tra i festival Aperto, l’Altro Suono e Angelica è riuscita a portare in Italia uno dei compositori più controversi e influenti degli ultimi decenni: l’americano John Zorn, che proprio quest’anno compie 70 anni e festeggia il 50esimo anniversario di attività.

A Reggio, John Zorn - in questo progetto in veste di compositore, arrangiatore, direttore, sassofonista, organista e curatore - arriva stasera. Al Teatro Valli, a partire dalle 18.

La serata inizia con due nuove composizioni liriche scritte da Barbara Hannigan: Split the Lark, per pianoforte e voce, eseguita insieme a Stephen Gosling e Star Catcher, eseguita sempre con Hannigan e Gosling assieme a Jorge Roeder al basso e Ches Smith alla batteria. A seguire, Roeder e Smith affiancheranno il pianista Brian Marsella nella recente Suite for Piano, ispirata in parte alle Variazioni Goldberg di Bach e alla musica per pianoforte solo di Schönberg. Infine, sul palco del Teatro Valli salirà il New Masada Quartet, formato da John Zorn al sax alto, Julian Lage, il basso di Jorge Roeder e la batteria del veterano Kenny Wollesen (al fianco di Zorn da trent’anni). Info: www.iteatri.re.it

s.bon.