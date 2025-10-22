Compra un camper, ma non gli arriva. Era un raggiro, venditore irreperibile

Versò 9.700 euro per comprare un camper, ma i viaggi rimasero nei suoi sogni: il mezzo non arrivò mai e lui perse pure i soldi. Lui, un 49enne reggiano, si è costituito parte civile tramite l’avvocato Ernesto D’Andre (foto qui a destra) nel processo che vede imputato per truffa il 31enne Roman Horvath, nato nella Repubblica Ceca e residente a Vienna.

I fatti contestati, per i quali il 49enne ha sporto denuncia ai carabinieri, risalgono al 2022: dopo aver pagato, avrebbe ricevuto la conferma, ma il camper – la cui foto appariva su un sito internet – continuava a non arrivare. Inizialmente gli fu detto che che i ritardi erano dovuti alla guerra in Ucraina, poi però non ebbe più notizie. Da quanto emerso in prima battuta, risultava che il 31enne fece questa vendita per conto di una società con sede in Svezia – Paese dove si trovava il camper – non collegata direttamente a lui, ma per la quale faceva l’intermediario che concludeva i contratti. È stato appurato che la società esisteva davvero: durante gli accertamenti l’azienda ha fatto sapere che non aveva ricevuto soldi per quella compravendita e che non aveva mai incaricato un intermediario.

I carabinieri hanno svolto accertamenti in Italia, e altre indagini sono state delegate tramite rotatoria alla polizia austriaca: dalla banca dissero di non aver mai visto in sede il 31enne, a cui era riconducibile un conto corrente online; il corrispettivo per il camper risultò accreditato e ritirato, poi a stretto giro le coordinate furono chiuse.

Gli inquirenti austriaci hanno anche verificato che il 31enne corrispondeva a una persona in carne e ossa e che aveva precedenti. In tribunale ieri è emerso che la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Andrea Davoli (foto sopra), non era andata a buon fine e che nella sua residenza a Vienna non risultava reperibile: il giudice Greta Iori ha disposto il rinnovo con ricerche sul territorio europeo e il processo è stato rinviato.

