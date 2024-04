Comprano con carta di credito rubata: nei guai . Vittima un pensionato rimasto senza portafogli

Non è chiaro se il portafoglio sia stato smarrito o se rubato. Di certo è che al termine di una visita all’ospedale di Guastalla, un pensionato di 72 anni si è accorto di non avere più il portafoglio, scoprendo pure che qualcuno aveva usato la carta di credito per effettuare alcuni piccoli acquisti in due esercizi commerciali di Novellara, puntando proprio a spese limitate per evitare di dover usare l’apposito codice di riconoscimento. Il giorno dopo aver scoperto l’ammanco di 200 euro dal conto, legato proprio alle spese effettuate in modo illecito, il pensionato si è recato in caserma a Guastalla per presentare formale querela. E le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso in breve tempo di identificare i presunti autori degli acquisti effettuati con carta di credito altrui. Entrambi sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte di credito. I carabinieri di Guastalla, in collaborazione con i colleghi di Novellara, hanno ascoltato la testimonianza dei commercianti che avevano effettuato le vendite, permettendo con la loro descrizione di risalire ai presunti autori del reato. Entrambi, una volta identificati, sono stati denunciati alla magistratura.