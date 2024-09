"Comprendo pure il Comune"

"Negli ospedali delle altre città solitamente la prima ora di sosta è gratuita", commenta il cittadino Edo Orlandini. "La mozione per rendere gratis i posti è giusta, e sono d’accordo, oltre le due ore però diventa eccessivo. Comprendo anche l’amministrazione comunale, alla fine l’ospedale è un posto dove la gente gira e le ’casse’ si riempiono. È un altro un punto di vista, lo so, ma bisogna avere entrambe le visioni. Però quello che viene proposto con la petizione è un buon compromesso".

Ma per Orlandini la questione parcheggio è un problema marginale: "Bisognerebbe occuparsi prima di altre cose più urgenti, per esempio i tempi lunghissimi del pronto soccorso e non per i codici verdi".