Comprò un chilo di cocaina, 34enne portato in carcere

Sottoposto all’obbligo di dimora a Montecchio Emilia, dopo aver scontato un anno e otto mesi tra cella e arresti domiciliari, un uomo di 34 anni è stato colpito da un nuovo provvedimento di detenzione domiciliare, ora che una condanna penale è diventata definitiva. I fatti in questione risalgono al 2021, quando l’uomo, insieme ad altre persone, era stato accusato di reati connessi alla droga. Era stato concluso l’acquisto di circa un chilo di cocaina in pietra, Il 34enne aveva partecipato al viaggio in Calabria, fino nei pressi di Gioia Tauro, per il recupero della droga. Lo stesso anno a Diano Castello, in Liguria, in concorso con altra persona, aveva ricevuto 144 grammi di cocaina per destinarli allo spaccio, in cambio di denaro. Sottoposto a processo, l’uomo ha patteggiato una pena complessiva di tre anni e sei mesi di reclusione, 16 mila euro di multa, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Gli restano da scontare due anni, cinque mesi e 12 giorni di reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di 16 mila euro. La sentenza è ora divenuta esecutiva, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Reggio ha accolto la richiesta del condannato di poter espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, che sostituisce la permanenza in cella. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della caserma di Montecchio Emilia, dopo aver ricevuto l’ordinanza di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza reggiano. I militari hanno rintracciato l’uomo, e dopo averlo identificato, hanno eseguito il provvedimento giudiziario negli uffici della caserma del paese, accompagnandolo poi nella sua abitazione per l’espiazione della pena detentiva definita dal giudice.